В России зарегистрировали 828 смертей из-за коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 828 против 820 днем ранее, это новый максимум с начала эпидемии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего от инфекции умерли 202 273 человека. Четвертый день подряд в стране регистрируют более 800 смертей за сутки.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,74%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 828, до 6 574 608. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 89,1% от общего числа заразившихся.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 379, до 7 376 374. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.