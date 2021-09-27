Вертолет опрокинулся при посадке в России
На Камчатке в районе 23-го километра трассы Елизово–Паратунка частный вертолет Sud-Aviation Gazelle опрокинулся во время совершения посадки, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Как сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, в момент посадки под шасси попал грунт и воздушное судно завалилось на бок.
По предварительным данным, никто не пострадал.
К месту ЧП выдвинулись спасатели, обстоятельства происшествия выясняются.
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