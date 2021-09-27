Вертолет опрокинулся при посадке в России

На Камчатке в районе 23-го километра трассы Елизово–Паратунка частный вертолет Sud-Aviation Gazelle опрокинулся во время совершения посадки, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, в момент посадки под шасси попал грунт и воздушное судно завалилось на бок.

По предварительным данным, никто не пострадал.

К месту ЧП выдвинулись спасатели, обстоятельства происшествия выясняются.