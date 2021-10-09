Минобороны России показало сверхлегкую ракету «Иркут»

Минобороны России показало облик сверхлегкой ракеты-носителя «Иркут» и опубликовало ее технические характеристики, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Так, масса одноразового варианта ракеты будет составлять 23,6 тонны, многоразового — 25 тонн. Первая сможет выводить до 584 килограммов груза на низкую околоземную орбиту (200 километров) и 84 килограмма на геостационарную орбиту; вторая — 398 и 60 килограммов соответственно. В качестве топлива будет использоваться кислород-метан в ракете и гептил с амилом в разгонном блоке.

Как отмечается, на данный момент у России нет ракет сверхлегкого класса. «Иркут» планируется начать запускать с космодрома Плесецк в 2024 году.

Ранее главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Суровикин сообщил, что в 2022 году с космодрома Плесецк планируется запустить 4 ракеты «Ангара». Цель данных стартов — завершение испытаний ракет «Ангара» и начало их серийного выпуска «для выполнения дальнейших задач военного космоса».