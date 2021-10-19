В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в России во вторник, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По состоянию на 07:40 был зафиксирован 2 331 отчет о сбоях в работе соцсети.
Большинство сообщивших о проблемах пользователей (41%) жаловались на сбои в работе приложения, 39% - на сбои в работе сайта соцсети, 20% - на проблемы с подключением сервера. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани и Екатеринбурге.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Иран не может смириться с утратой контроля над "серой зоной" наркотрафика через Карабах - Олег Кузнецов
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева российскому информационному агентству ТАСС от 19 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Пусть текут воды могучего Днепра, или Как звучат произведения украинских поэтов на азербайджанском (ФОТО)
Глава Управления Администрации Президента Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости (ФОТО)
Госслужба Азербайджана по вопросам имущества выставит на аукцион свыше 70 объектов государственной собственности
У Украины есть все возможности для восстановления инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана - депутат Верховной Рады
Мы стали свидетелями славной истории, написанной победоносной азербайджанской армией - Багдад Амреев
Украинские компании могут принять участие в строительстве и восстановлении города Агдам - депутат Верховной Рады
НАТО готова оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в Южнокавказском регионе - спецпредставитель
Корреспондент Trend удостоен премии Азербайджана-Турции за активное участие в информационной войне (ФОТО)
В Узбекистане вышла книга украинского писателя азербайджанского происхождения про судьбу Хивинской династии (ФОТО)
Израиль и Азербайджан - прекрасные союзники и партнеры, у которых есть общие интересы в регионе - бывший вице-спикер Кнессета