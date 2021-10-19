В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в России во вторник, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 07:40 был зафиксирован 2 331 отчет о сбоях в работе соцсети.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (41%) жаловались на сбои в работе приложения, 39% - на сбои в работе сайта соцсети, 20% - на проблемы с подключением сервера. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани и Екатеринбурге.