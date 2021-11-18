Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь

Оказание гуманитарной помощи Афганистану является первоочередной задачей, Россия в ближайшее время направит в страну продовольствие и медикаменты, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Первоочередной задачей на настоящий момент является оказание Афганистану срочной гуманитарной помощи. Приветствуем оперативные действия, предпринятые ООН на этом направлении, и без раскачки налаженное взаимодействие с местными властями", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

"В свою очередь, готовы также внести свой вклад в это общее дело. В ближайшее время направим в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости. Рассчитываем, что ключевые доноры также проявят необходимую в критической ситуации щедрость", - отметил он.