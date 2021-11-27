В России выявили 33 946 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 946. Общее количество инфицированных увеличилось до 9 536 825, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,36%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 494. Всего с начала пандемии уже выздоровели 8 237 465 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 86,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 239 против 1 235 днем ранее. Всего с начала пандемии умер 271 531 пациент.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,85%, следует из данных штаба.