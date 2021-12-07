Международные резервы России в ноябре снизились на 0,28%

Международные резервы РФ на 1 декабря 2021 года составили $622,501 млрд, что на 0,28% (или на $1,736 млрд) ниже показателя на начало ноября. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ЦБ.

На 1 декабря 2020 года международные резервы РФ составляли $582,676 млрд.