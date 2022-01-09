Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5,5 км
Вулкан Шивелуч на Камчатке в воскресенье выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км, на пути его распространения нет населенных пунктов, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также камчатского филиала геофизической службы РАН, днем 9 января 2022 года из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5 500 м при высоте самого исполина 3283 м", - говорится в сообщении.
Пепловый шлейф распространился на расстояние 20 км, на его пути нет населенных пунктов. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, туристических групп в этом районе нет.
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