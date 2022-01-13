Продажи легковых автомобилей в России в 2021 году выросли на 4,3%

Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России по итогам 2021 года выросли на 4,3% по сравнению с показателем 2020 года и составили 1,67 млн шт. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в презентации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) на итоговой пресс-конференции.

При этом в декабре 2021 года продажи легковых авто и LCV в РФ упали на 19,9% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года - до 133,5 тыс. шт.

В презентации отмечается, что результаты продаж 2021 года практически совпали с первоначальным прогнозом АЕБ, согласно которому должно было быть продано 1,756 млн автомобилей.