Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Москва решила расширить список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, сообщили в МИД России, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили на Смоленской площади, российские ответные меры коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира. Ответный список также пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС, "несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ", отметили в МИД РФ.

Нота МИД России, информирующая о данном шаге, направлена в представительство Европейского союза в России, говорится в сообщении.