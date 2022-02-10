Корабли ВМФ РФ проследовали через Босфор

Три корабля Черноморского флота ВМС России - "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк" и "Георгий Победоносец" - проследовали через пролив Босфор, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Проход был осуществлен около 20:30 по местному времени.

Морские суда сопровождали катера Сил береговой охраны Турции.

Информации о пункте следования кораблей предоставлено не было.