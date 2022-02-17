ДТП с пятью автомобилями в Кузбассе унесло жизни четырех человек

Четыре человека погибли в аварии с пятью автомобилями в Кемеровской области. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Массовое ДТП произошло минувшей ночью на 298-м километре трассы Р255 "Сибирь" в Кемеровском муниципальном округе. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с грузовиком "МАЗ" с полуприцепом. После этого легковушку отбросило на "Газель", а впоследствии – на Mitsubishi Outlander, которые ехали в попутном направлении с грузовиком.

В результате водитель и два пассажира ВАЗ погибли на месте. Водитель и пассажир "Газели" пострадали.

При этом спустя несколько минут Daewoo Matiz совершил столкновение с "ГАЗелью", участвовавшей в произошедшем ранее ДТП.

"В результате ДТП водитель Daewoo Matiz в ДТП скончался, его пассажир был травмирован", – сказано в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.