Санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику РФ - заявление МИД
БАКУ/Trend/- Санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику РФ, Москва продолжит и впредь реализовывать свои национальные интересы без оглядки на рестрикции и угрозы.
Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД России.
«Хотим заверить - не получится. Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы. Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом", - подчеркнули в МИД РФ.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В партнерстве с Агентством по развитию МСБ Азербайджана будет определен победитель конкурса «Предприниматель года»
Лента новостей
В партнерстве с Агентством по развитию МСБ Азербайджана будет определен победитель конкурса «Предприниматель года»
Люди стояли в слезах... Украинцы представили в Баку премьеру "Дети, которые не выросли" (ВИДЕО, ФОТО)
В Костёле Святого Сальвадора в Праге прошел вечер, посвященный геноциду в Ходжалы и Лидице (ВИДЕО, ФОТО)
Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной войне - Севиль Микаилова в эфире израильского телевидения (ВИДЕО)