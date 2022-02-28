Санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику РФ - заявление МИД

БАКУ/Trend/- Санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику РФ, Москва продолжит и впредь реализовывать свои национальные интересы без оглядки на рестрикции и угрозы.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД России.

«Хотим заверить - не получится. Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы. Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом", - подчеркнули в МИД РФ.