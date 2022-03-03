«Роскосмос» изобрел новый двигатель для Марса

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» изобрела инновационный электроракетный двигатель, сообщает «Роскосмос», передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что конструкция нового двигателя запатентована.

Утверждается, что специалистам РКК удалось убрать один из недостатков геликонного двигателя - массу магнитной системы, которая составляет основную часть массы самого двигателя. Данный недостаток устранен «за счет выполнения рабочим телом (катушки с намотанной на них проволокой из ферромагнитных материалов), также и функций магнитной системы».

«Возможно, двигатели этого типа будут служить основой транспортной системы на трассах между орбитами Земли, Луны и Марса», - сказал руководитель Центра «Двигатели, двигательные и энергетические установки» РКК Александр Смоленцев.