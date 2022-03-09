Сеть пиццерий Papa John's прекращает операции в России
Американская сеть пиццерий Papa John's International Inc объявила о прекращении всех корпоративных операций в России, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Компания завершила всю операционную, маркетинговую и деловую поддержку, а также взаимодействие с российским рынком, где все ее рестораны принадлежат независимым франчайзи, а также с владельцем франшизы, контролирующим операции и обеспечивающим все поставки ингредиентов для пиццерий через собственную сеть поставок", - говорится в сообщении компании.
Papa John's в настоящее время не получает каких-либо роялти от франчайзи, работающих в России.
Компания не владеет и не управляет ресторанами в России, отмечается в пресс-релизе.
Акции Papa John's прибавляют в цене 3,4% на торгах в четверг.
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