McDonald's объявил об уходе с российского рынка

Компания McDonald's объявила об уходе с российского рынка и приступила к продаже своего бизнеса в РФ. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в понедельник на портале PR Newswire, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спустя более 30 лет работы в этой стране McDonald's Corporation объявила, что уйдет с российского рынка, и начала процесс продажи своего российского бизнеса", - отмечается в тексте.

В нем указывается, что компания намерена продать бизнес местному предпринимателю, который не сможет использовать прежние название, логотип и меню.

Как рассказал в свою очередь ТАСС источник в McDonald's, рестораны откроются в РФ под новым брендом в середине июня, а рабочие места, большинство поставщиков и меню сохранятся.