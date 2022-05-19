Руденко: РФ даст положительный ответ, как только Украина вернется за стол переговоров

Россия даст положительный ответ, как только Украина выразит готовность вернуться за стол переговоров. Об этом журналистам заявил в четверг замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские наши партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно", - сказал он.

"Главное, чтобы было, что обсуждать", - подчеркнул Руденко.

Концепция внешней политики России требует корректировки в связи с новыми геополитическими реалиями, добавил он.

"Корректировка концепции требуется, потому что ситуация радикальным образом поменялась за последние три месяца. Мы живем в новых геополитических реалиях, которые требуют отражения в нашей концепции", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Замглавы МИД РФ Руденко сообщил, что у него нет никакой информации по встрече контактной группы по гуманитарным вопросам, о которой заявили в Анкаре.

За последние три месяца возникли новые геополитические реалии, корректировка концепции внешней политики необходима, заявил замглавы МИД РФ Руденко.