Литва прекратила импорт российской электроэнергии

Литва отказалась от импорта российской электроэнергии. Решение об этом, принятое в пятницу Минэнерго балтийской республики, вступило в силу в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO (через дочернюю компанию Inter RAO Lietuva - прим. ТАСС), прекращается", - отметило ведомство.

Потребности Литвы будут удовлетворяться внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией. В 2021 году Литва импортировала из России 17% электроэнергии, необходимой для внутреннего потребления.