Новак: Перемены в логистике могут повлиять на изменения в добыче нефти и газа в РФ

Перемены в транспортно-логистической системе могут повлиять на изменения в добыче нефти и газа в России. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"На изменения в нашей добыче могут повлиять транспортно-логистические изменения, которыми мы вынуждены сегодня заниматься, вынуждены перенаправлять на другие рынки наши энергоресурсы", - сказал он.

Ранее Новак заявлял, что процесс перенастройки российской нефтяной отрасли на поставки в новые регионы идет быстро, но займет еще несколько месяцев.