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Bloomberg: в Российской Федерации наступил дефолт

Россия Материалы 27 июня 2022 05:12
Bloomberg: в Российской Федерации наступил дефолт

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Агентство Bloomberg выступило в понедельник с утверждением, что в Российской Федерации произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В публикации отмечается, что крайний срок для выплаты 100 млн долларов по купонам истек в ночь на 27 июня.

Агентство утверждает, если инвесторы до окончания установленного крайнего срока не получают оговоренные средства, такая ситуация считается дефолтом. Оно также отмечает, что подобное положение наблюдается впервые с 1918 года.

Сам факт дефолта «в большей степени имеет символическое значение и мало беспокоит россиян», которых заботят иные проблемы в национальной экономике, отмечается в публикации.

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