Между Астраханской областью РФ и Ираном заработала полетная программа

Полетная программа между Астраханской областью РФ и Ираном заработала в воскресенье. Первый самолет иранской авиакомпании приземлился в международном аэропорту Астрахани, сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в 20:30 самолет иранской авиакомпании Pars Air приземлился в международном аэропорту Астрахани. Заработала полетная программа между Астраханской областью и Ираном (город Решт)", - написал он.

Глава астраханского региона уточнил, что открытие прямого авиасообщения между Астраханью и Рештом откроет дополнительные возможности для экономического развития стран. "Иран является одним из ведущих партнеров Астраханской области в торговой, транспортной и логистической сферах", - добавил Бабушкин.

Отмечается, что рейсы будут выполняться еженедельно - по воскресеньям.