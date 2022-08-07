В МИД РФ выразили готовность помочь Кубе в связи с пожаром на нефтехранилище

Москва готова оказать помощь Гаване, запросившей международную помощь после сильного пожара в кубинской провинции Матансас, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"5 августа вследствие удара молнии в купол нефтехранилища в кубинской провинции Матансас, где находилось около 25 тысяч кубометров нефти, произошел сильный пожар. Несмотря на самоотверженную работу пожарных расчетов, пламя перекинулось на соседний резервуар, прогремели несколько взрывов. Тушение огня продолжается уже несколько суток, в работах задействованы подразделения ВВС Кубы", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По официальным данным, имеются погибшие, без вести пропавшие, десятки раненых, получивших ожоги различной степени тяжести. Из зоны бедствия эвакуированы около двух тысяч человек. Отмечается, что в числе пострадавших - министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Л.Арронте Крус.

"В связи с постигшим страну бедствием Куба запросила международную помощь. МИД России и профильные службы находятся в постоянном контакте с кубинской стороной для координации возможных совместных действий и оказания необходимого содействия", - подчеркивают на Смоленской площади.

"В эти тяжелые для Кубы дни выражаем самые искренние слова поддержки кубинским друзьям, глубокие соболезнования и сочувствие родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в комментарии МИД.

Пожар в городе Матансас начался утром 6 августа в результате удара молнии. Пострадал 121 человек, один погиб.