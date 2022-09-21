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Шойгу заявил, что потери РФ составляют 5 937 человек погибшими

Россия Материалы 21 сентября 2022 10:43 (UTC +04:00)
Шойгу заявил, что потери РФ составляют 5 937 человек погибшими

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Потери РФ в ходе специальной военной операции составили 5 937 человек. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не могу не сказать, мы давно об этом не говорили: о наших потерях. Наши потери в спецоперации составили 5 937 человек", - заявил Шойгу.

По словам министра обороны России, военнослужащие мужественно выполняют свой долг. При этом он особо отметил работу медиков. "Больше 90% раненых вернулись в строй", - добавил он.

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