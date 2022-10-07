В России за сутки выявили 22 268 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 268, летальных исходов из-за ковида - на 104. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 23 045 случаев заражения и 108 смертей, всего с начала пандемии - 21 163 942 и 387 991 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 39 573 против 41 536 днем ранее, до 20 347 142.

За сутки в России госпитализировали 2 025 заболевших ковидом против 2 292 днем ранее (снижение на 11,6%). Число госпитализаций увеличилось в 30 регионах и уменьшилось в 48, еще в семи ситуация осталась без изменений.