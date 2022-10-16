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Вулкан Алаид на Северных Курилах выбросил пар с газом на 8 километров

Россия Материалы 16 октября 2022 11:30 (UTC +04:00)
Вулкан Алаид на Северных Курилах выбросил пар с газом на 8 километров

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Парогазовый выброс на восемь километров над уровнем моря произошел в воскресенье на самом высоком действующем вулкане Курильском гряды Алаид. Об этом сообщает региональный главк МЧС России со ссылкой на Сахалинскую группу оперативного реагирования на вулканические извержения (SVERT), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Шлейф распространился на 145 км в восточном направлении. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался", - говорится в сообщении.

Извержение началось 15 сентября. Алаид (высота 2339 м) - остров-вулкан, расположенный на острове Атласова Большой Курильской гряды на расстоянии 30 километров к северо-западу от острова Парамушир и в 70 километрах к юго-западу от Камчатки.

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