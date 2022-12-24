В России при пожаре в частном доме престарелых погибли 20 человек

Двухэтажный частный дом престарелых загорелся в российском городе Кемерово на Таврической улице, сообщили в экстренных службах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове произошел пожар. Погибли четыре человека. Двое пожилых людей получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Сигнал о возгорании поступил в 22:21 мск. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена кровля. Площадь возгорания составила 180 кв. м. Сообщение о возгорании поздно поступило в МЧС, что дало возможность развиться пожару. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. К работам привлекли более 80 человек, 28 единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать, а затем потушить. Полностью выгорел второй этаж здания. В здании находились 26 человек. На первом этаже располагались магазины, в частности, кормов для животных.