В России за сутки выявили 3 439 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 439, летальных исходов из-за ковида - на 41. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 274 случая заражения и 47 смертей, всего с начала пандемии - 21 820 552 и 393 986 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 685 против 4 719 днем ранее, до 21 237 402.

За сутки в РФ госпитализировали 673 заболевших против 721 днем ранее (снижение на 6,7%). Число госпитализаций уменьшилось в 38 регионах и увеличилось в 30, в 17 субъектах ситуация не изменилась.