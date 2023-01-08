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В РФ за сутки выявили 3 127 случаев заражения коронавирусом

Россия Материалы 8 января 2023 13:29 (UTC +04:00)
В РФ за сутки выявили 3 127 случаев заражения коронавирусом

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 127 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В больницы попали 476 человек, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 31,5%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 19 субъектах РФ, снижение - в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 17 субъектах.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 45 человек. Выздоровели 3 694 человека.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 826 тыс. 982 случая заражения коронавирусной инфекцией, 394 080 умерших и 21 млн 245 тыс. 559 выздоровевших.

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