В ДТП в Дагестане пострадали 10 человек

Микроавтобус врезался в металлический столб на трассе в Бабаюртовском районе Дагестана РФ, в результате аварии пострадали 10 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по республике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня приблизительно в 14:30 мск на 424-м километре федеральной автодороги "Астрахань - Махачкала" в Бабаюртовском районе 30-летний местный житель, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, не справился с управлением и врезался в металлический столб освещения, после чего транспортное средство съехало с дороги в канаву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП 10 пассажиров Mercedes, в том числе один несовершеннолетний, с различными травмами доставлены в медучреждение. Обстоятельства, личности и число пострадавших участников автоаварии уточняются.