В России за сутки выявили 12 320 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 320, летальных исходов из-за ковида - на 45. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 10 449 случаев заражения и 42 смерти, всего с начала пандемии - 22 376 060 и 396 423 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 16 437 против 14 373 днем ранее, до 21 717 232.

За сутки в России госпитализировали 1 636 заболевших против 1 801 днем ранее (снижение на 9,2%). Число госпитализаций уменьшилось в 42 регионах и увеличилось в 35, в 8 ситуация не изменилась.