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В России за сутки выявили 13 009 случаев заражения коронавирусом

Россия Материалы 16 марта 2023 12:29 (UTC +04:00)
В России за сутки выявили 13 009 случаев заражения коронавирусом

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 009, летальных исходов из-за ковида - на 38. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 12 046 случаев заражения и 32 смерти, всего с начала пандемии - 22 467 942 и 396 734 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 360 против 14 089 днем ранее, до 21 817 461.

За сутки в РФ госпитализировали 1 403 заболевших против 1 691 днем ранее (снижение на 17%). Число госпитализаций увеличилось в 30 регионах и уменьшилось в 48, в 7 субъектах ситуация не изменилась.

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