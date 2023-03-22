Россия намерена создать альтернативную систему поставок энергоресурсов

Россия намерена создать свою, альтернативную систему поставок энергоресурсов, что будет выгодно почти всему населению в мире. Об этом сказал первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в ходе пленарной дискуссии "Образ будущего: прогнозы и возможности ТЭК" шестого международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы как продавали, так и будем продавать [энергоресурсы] и оставаться надежными партнерами. Прожить - все проживут. Но это большой шанс для нас и 7 из 8 миллиардов людей на планете создать альтернативную систему [поставок энергоресурсов]", - сказал он.

"Мы увидели, что очень сильно увеличились логистические маршруты. Та система транспортировки нефти, которая существовала последние 50-60 лет, была сломлена. Рыночная экономика всегда стремится к наиболее эффективному состоянию, минимизации логистических издержек, маршрутов", - добавил Сорокин.