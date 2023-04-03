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Заместители глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана проведут встречу в Москве

Россия Материалы 3 апреля 2023 04:39 (UTC +04:00)
Заместители глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана проведут встречу в Москве

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Встреча четырехстороннего формата по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском (Россия, Иран, Сирия и Турция) пройдет на уровне заместителей глав дипведомств в понедельник в Москве. Ожидается, что соответствующие консультации будут носить технический характер и позволят приступить к проработке переговоров уже на уровне министров иностранных дел четырех стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча заместителей глав МИД планировалась еще в марте, однако была отложена. Как пояснил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, решение о переносе было принято не столько по просьбе Москвы, сколько из-за неготовности к ней отдельных партнеров. В этот раз, как сообщил источник агентства, делегации всех участников формата прибыли в Москву еще накануне для проведения необходимых "консультаций по подготовке встречи министров иностранных дел".

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