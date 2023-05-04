В России выявили 4 273 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 273, летальных исходов из-за ковида - на 32. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 214 случаев заражения и 33 смерти, всего с начала пандемии - 22 866 342 и 398 431 соответственно. Число случаев выздоровления после коронавируса увеличилось за сутки на 7 482 против 6 549 днем ранее, до 22 273 109.

За сутки в России госпитализировали 929 заболевших ковидом против 1 054 днем ранее (снижение на 11,9%). Число госпитализаций увеличилось в 35 регионах и уменьшилось в 39, еще в 11 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 763 против 358 днем ранее, до 3 508 570. Умерли семь заболевших, как и днем ранее, всего с начала пандемии - 48 718. Количество выздоровевших возросло на 955, до 3 320 141.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 294 случая заражения и 840 случаев выздоровления, всего с начала пандемии - 1 940 777 и 1 898 441 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на шесть, до 37 645.