В России выявили 3 027 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 027, летальных исходов из-за ковида - на 27. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 111 случаев заражения и 28 смертей, всего с начала пандемии - 22 895 380 и 398 685 соответственно. Число случаев выздоровления после коронавируса увеличилось за сутки на 5 022 против 5 587 днем ранее, до 22 316 817.

За сутки в России госпитализировали 605 заболевших ковидом против 864 днем ранее (снижение на 30%). Число госпитализаций увеличилось в 21 регионе и уменьшилось в 54, в 10 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 442 против 602 днем ранее, до 3 512 267. Умерли пять заболевших (днем ранее - восемь, всего с начала пандемии - 48 779). Количество случаев выздоровления возросло на 383, до 3 324 951.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 187 случаев заражения и 330 случаев выздоровления, всего с начала пандемии - 1 943 002 и 1 902 069 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на семь, до 37 706.