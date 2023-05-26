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В России произошло землетрясение магнитудой 4,3

Россия Материалы 26 мая 2023 03:38 (UTC +04:00)
В России произошло землетрясение магнитудой 4,3

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Землетрясение магнитудой 4,3 интенсивностью 4-5 баллов было зафиксировано в поселке Ольгинка Туапсинского района, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает Trend со ссылкой на Интерфакс

"Примерно в 22:05 мск 25 мая в поселке Ольгинка Туапсинского района на глубине 5 км сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3 по шкале Рихтера, интенсивностью 4-5 баллов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поступило 13 обращений от населения. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.

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