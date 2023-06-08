Лавров встретися со спецпосланником генсека ООН Педерсоном

Как ожидается, глава МИД РФ Сергей Лавров встретится в четверг с Гейром Педерсоном, спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend.

Захарова отметила, что на этой встрече планируется провести обмен мнениями по всем вопросам, связанным с урегулированием ситуации в Сирии, с акцентом на поддержку политического процесса, который осуществляют сами сирийцы при поддержке ООН, а также на обеспечение комплексной гуманитарной помощи нуждающимся сирийцам.