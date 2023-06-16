Россия и Узбекистан обсудили возможность увеличения поставок нефтепродуктов

БАКУ /Trend/ - Глава "Роснефти" Игорь Сечин и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, провели встречу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где обсудили возможность увеличения поставок нефтепродуктов в Узбекистан, передает Trend.

"В начале 2023 года президенты России и Узбекистана поставили задачу по расширению сотрудничества в энергетической сфере. В этой связи стороны обсудили возможность увеличения поставок нефтепродуктов от "Роснефти" в Узбекистан", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на встрече было выражено удовлетворение ростом товарооборота между двумя странами. По данным "Роснефти", в 2022 году Россия стала крупнейшим торговым партнером Узбекистана, доля составила 18,6%, а взаимная торговля выросла на 26%, превысив отметку в 8,7 миллиарда долларов. Россия также остается одним из основных поставщиков энергоресурсов в Узбекистане с долей в импорте около 32%.