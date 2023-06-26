Планируется подписание соглашения о сотрудничестве в космосе между Россией и странами Африки

БАКУ /Trend/ - Глава российской государственной корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов объявил о намерении заключить полномасштабное соглашение о сотрудничестве с африканскими странами, передает Trend.

В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что делегация государственной корпорации, возглавляемая Юрием Борисовым, посетила Арабскую Республику Египет.

Борисов отметил, что в рамках предстоящего форума "Россия-Африка" они проводят турне по африканским странам и достигли соглашения с представителем Египетского агентства о подготовке всестороннего соглашения, охватывающего широкий спектр сотрудничества в космической отрасли.

Согласно пресс-службе "Роскосмоса", подписание соглашения между африканскими странами и "Роскосмосом" запланировано на форуме "Россия-Африка", который состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге.