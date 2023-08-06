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В Москве установлены два новых температурных рекорда

Россия Материалы 6 августа 2023 03:41 (UTC +04:00)
В Москве установлены два новых температурных рекорда

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - В Москве были установлены два новых температурных рекорда.

Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает Trend.

Он отметил, что в субботу, 5 августа, в столице России удалось зафиксировать самую высокую температуру с начала года, а в пятницу, 4 августа, была установлена самая высокая среднесуточная температура.

Синоптик также подчеркнул, что это два подряд идущих рекорда. Он также предупредил об аномальной погоде, ожидаемой в Москве. В воскресенье, 6 августа, ожидается 31-34°C.

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