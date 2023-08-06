В Москве установлены два новых температурных рекорда

БАКУ /Trend/ - В Москве были установлены два новых температурных рекорда.

Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает Trend.

Он отметил, что в субботу, 5 августа, в столице России удалось зафиксировать самую высокую температуру с начала года, а в пятницу, 4 августа, была установлена самая высокая среднесуточная температура.

Синоптик также подчеркнул, что это два подряд идущих рекорда. Он также предупредил об аномальной погоде, ожидаемой в Москве. В воскресенье, 6 августа, ожидается 31-34°C.