БАКУ /Trend/ - РФ и Украина провели обмен военнопленными в формате "100 на 100".

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в российском минобороны.

"8 февраля текущего года в результате переговорного процесса ... возвращены 100 российских военнослужащих. Взамен переданы 100 военнопленных Вооруженных сил Украины", - сообщили в военном ведомстве.

В МО РФ также сообщили, что власти Объединенных Арабских Эмиратов оказали посредническую помощь гуманитарного характера при возвращении из украинского плена российских военнослужащих.