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Подозреваемые в теракте в "Крокус Сити Холле" не являются гражданами России - МВД

Россия Материалы 23 марта 2024 19:11 (UTC +04:00)
Подозреваемые в теракте в "Крокус Сити Холле" не являются гражданами России - МВД

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Подозреваемые в теракте в "Крокус Сити Холле" не являются гражданами России.

Об этом говорится в сообщении МВД России, передает Trend.

Отмечается, что в ряде телеграм-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения о том, что подозреваемые в теракте являются гражданами России.

"Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что в настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории Российской Федерации.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

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