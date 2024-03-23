Эмин Агаларов поблагодарил всех, кто проявил самоотверженность после теракта в "Крокус Сити Холл"

БАКУ /Trend/ - Хочу выразить огромную благодарность самоотверженным охранникам, сотрудникам «Крокус Сити Холла» и соседних организаций, всем сотрудникам, которые работали в ночь трагедии, не остались в стороне от общей беды и оказывали помощь людям.

Как передает Trend, об этом Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов написал в Instagram.

"Среди них – режиссер Алексей Высоцкий, администратор Соня Мейер, руководитель отдела спецпроектов Сергей Максименков, сотрудники охраны соседних объектов Александр Поздняков и Александр Антипов, охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков и многие-многие другие.

Подвиг этих людей неоценим и никогда не будет забыт.

Произошло ужасное горе для всех нас. Приношу искренние соболезнования семьям погибших, от всего сердца желаю выздоровления и душевных сил пострадавшим", - отметил он.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в "Крокус сити холле".

СК РФ сообщает, что число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 133.