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Очередное заседание СМИД СНГ состоится в Москве - Сергей Лебедев

Россия Материалы 12 апреля 2024 14:49 (UTC +04:00)
Очередное заседание СМИД СНГ состоится в Москве - Сергей Лебедев

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ) состоится 7 октября в Москве.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом на проходящем в Минске заседании СМИД сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"В узком формате было принято решение провести очередное заседание Совета министров иностранных дел 7 октября 2024 года в городе Москве", - сказал он.

Лебедев отметил, что основное время встречи в узком составе главы делегаций "использовали для откровенного обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества".

В заседании СМИД участвовали главы и представители дипломатических ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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