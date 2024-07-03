Визит Владимира Путина в Турцию состоится сразу после согласования графика - Песков

БАКУ /Trend/ - Визит Президента России Владимира Путина в Турцию состоится сразу после согласования графика.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Эрдоган 3 июля в Астане, вероятно, обсудят ситуацию в Украине, а также в Сирии.

"Двусторонняя встреча займет достаточно много времени - минимум 1 час. Конечно, здесь речь идет обо всех вопросах, представляющих взаимный интерес. Это, в первую очередь, двусторонние отношения. Но вряд ли президенты обойдут стороной сирийский, украинский вопросы", - сказал представитель Кремля.

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