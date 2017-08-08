Турция строит стену на границе с Ираном

8 августа 2017 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция строит стену на границе с Ираном, пишут во вторник турецкие СМИ. Стена строится в провинции Агры.

Также сообщается, что ширина стены составляет два метра, а высота - три метра.

Также сообщается, что сегодня губернатор провинции Сулейман Эльбан ознакомился с ходом строительства.

Отметим, что ранее Турция для усиления собственной безопасности построила 239-километровую стену на границе с Сирией.

Также сообщалось, что планируется строительство новой стены в других приграничных с Сирией провинциях и протяженность нового заградительного сооружения может достичь 207 километров.

Подобное решение было принято в рамках усиления борьбы с терроризмом, так как члены террористических организаций из Сирии регулярно пытаются проникнуть на территорию Турции.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек.

Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активной является террористическая группировка "Исламское государство".

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Нападение на воинскую часть в Турции, есть погибшие
Турция 16 сентября 2016 09:32
Иран хочет увеличить поставки природного газа в Турцию
Энергетика 8 сентября 2016 14:39
Иран может увеличить поставки газа и электроэнергии в Турцию
Энергетика 17 августа 2016 14:29
Иран может увеличить поставки природного газа и электроэнергии в Турцию
Энергетика 16 августа 2016 13:56
Турция и Иран обсудят региональные вопросы
Турция 11 августа 2016 14:36
Турция и Иран обсудят совместную борьбу с терроризмом
Политика 28 марта 2016 10:26
Могут ли Иран и Турция совместно решить сирийский конфликт?
Политика 6 марта 2016 10:13
Турция и Иран обсудили двусторонние отношения
Политика 10 февраля 2016 11:57
Иран и Турция могли бы помочь урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке – посол
Политика 12 января 2016 10:42
Эрдоган не считает окончательным соглашение между Ираном и "шестеркой"
Политика 28 декабря 2015 10:15
Иран может увеличить поставки газа в Турцию (эксклюзив)
Политика 10 октября 2015 09:25
Иран может увеличить поставки газа в Турцию (эксклюзив)
Энергетика 9 октября 2015 10:06
Иран и Турция будут сотрудничать в сфере прав человека
Другие страны 18 сентября 2015 11:45
В Турции совершено вооруженное нападение на полицейский участок
Турция 9 сентября 2015 09:16
Столкнутся ли интересы Ирана и Турции в регионе?
Политика 3 сентября 2015 22:07
Взрыв в Турции: двое погибших, 31 получили ранения
Турция 2 августа 2015 15:13
Сможет ли Турция конкурировать с Францией на иранском рынке?
Исследования 31 июля 2015 07:31
Иран выразил Турции протест
Турция 30 марта 2015 13:23