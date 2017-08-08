БАКУ /Trend/ - Турция строит стену на границе с Ираном, пишут во вторник турецкие СМИ. Стена строится в провинции Агры.

Также сообщается, что ширина стены составляет два метра, а высота - три метра.

Также сообщается, что сегодня губернатор провинции Сулейман Эльбан ознакомился с ходом строительства.

Отметим, что ранее Турция для усиления собственной безопасности построила 239-километровую стену на границе с Сирией.

Также сообщалось, что планируется строительство новой стены в других приграничных с Сирией провинциях и протяженность нового заградительного сооружения может достичь 207 километров.

Подобное решение было принято в рамках усиления борьбы с терроризмом, так как члены террористических организаций из Сирии регулярно пытаются проникнуть на территорию Турции.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек.

Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активной является террористическая группировка "Исламское государство".

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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