В Турции отметят годовщину со дня основания правящей партии

14 августа 2017 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правящая партия справедливости и развития (ПСР) Турции отмечает 16-летие со дня основания, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сегодня по всей стране пройдут мероприятия по случаю этой даты.

Отмечается, что в них примут участие экс-президент страны Абдулла Гюль и экс-премьер-министр Ахмет Давутоглу.

Правящая партия справедливости и развития Турции была создана 14 августа 2001 года.

В ноябре 2002 года ПСР пришла к власти, набрав на парламентских выборах 34,28 процента голосов избирателей. В тот период парламентом был избран на пост президента Абдулла Гюль.

В 2003 году нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был избран депутатом от провинции Сиирт.

15 марта Эрдоган стал премьер-министром Турции.

10 августа 2014 года Эрдоган стал первым президентом страны, который был избран народом, так как до этого президент избирал парламент страны.

22 мая 2016 года после отставки премьера Ахмета Давутоглу премьером был назначен Бинали Йылдырым.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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