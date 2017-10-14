Визит премьер-министра Турции в Ирак перенесен

БАКУ /Trend/ - Перенесен визит премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Ирак, сообщают в субботу турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно сообщению, визит Йылдырыма в Ирак должен был состояться в субботу 14 ноября.

О причине переноса даты визита премьер-министра Турции в Ирак не сообщается.

Отметим, что 6 октября премьер-министр Турции Бинали Йылдырым получил от главы правительства Ирака Хайдера Аль-Абади официальное приглашение посетить Багдад.

Анкара заинтересована в развитие отношений с Багдадом, особенно после проведения референдума о независимости в Курдской автономии Ирака.

Напомним, что 25 сентября в Курдской автономии Ирака состоялся "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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