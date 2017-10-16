Делегация США прибыла в Турцию для урегулирования кризиса

16 октября 2017 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация США прибыла в Турцию для урегулирования кризиса в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Ожидается, что сегодня состоятся переговоры американской делегации с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Отметим, что ранее США приостановили выдачу виз турецким гражданам по причине ареста в Турции сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США должны задуматься над тем, как члены организации Фетхуллаха Гюлена проникли в ряды работников посольства.

Эрдоган отметил, что посол Джон Басс не представляет США в Турции.

Ранее министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль отклонил просьбу посла США Джона Басса о встрече.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
Новости по теме
Кризис в отношениях США и Турции может решиться очень скоро - секретарь президента
Турция 12 октября 15:33
США не продают Турции оружие, но бесплатно вооружают курдские отряды в Сирии – Эрдоган
Турция 12 октября 15:18
Кризис в отношениях Турции и США вредит интересам обеих сторон – вице-премьер
Турция 12 октября 11:44
Делегация из США посетит Турцию для разрешения дипломатического кризиса
Турция 12 октября 09:18
Сближения Анкары и Москвы беспокоит Вашингтон – эксперт
Точка зрения 11 октября 14:43
Решения США об отмене виз гражданам Турции не соответствует духу союзничества - премьер-министр Турции
Турция 10 октября 13:59
Кризис в отношениях США и Турции связан с независимой политикой Анкары – эксперт
Точка зрения 10 октября 10:54
Решение США о прекращении выдачи виз гражданам Турции огорчает - Эрдоган
Турция 9 октября 20:26
Советник посла США в Турции вызван в МИД
Турция 9 октября 17:21
Министр юстиции Турции отклонил просьбу посла США о встрече
Турция 9 октября 16:30
Турция может закрыть базу "Инджирлик" для ВВС США – СМИ
Турция 9 октября 11:12
Турция имеет право на самооборону – посол США
Турция 8 июля 11:29
США должны экстрадировать Гюлена во имя отношений с Турцией – экс-министр
Турция 26 июля 2016 15:59
США решительно поддерживают действия турецкого правительства - посол
Турция 21 июля 2016 05:28
Консульство США в Турции усилило меры безопасности
Турция 8 июня 2016 11:05
Пентагон считает Турцию главным союзником США
Турция 12 февраля 2016 11:58
США больше не доверяют России – МИД Турции
Турция 12 февраля 2016 10:27
Мэр Анкары призвал посла США покинуть Турцию
Турция 15 января 2016 22:58