ВС Турции внимательно следят за развитием событий на севере Ирака – генштаб

20 октября 2017 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Турции внимательно следят за развитием событий на севере Ирака, которые начались после референдума в Курдской автономии. Об этого говорится в заявлении главы генштаба ВС Турции Хулуси Акара.

В заявлении отмечается, что ВС Турции готовы отразить любую угрозу, которая может возникнуть на границе с Ираком.

Отметим, что 25 сентября Курдская автономия Ирака провела так называемый "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

В ночь на минувший понедельник премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хейдар аль-Абади приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук.

Ранее власти Курдской автономии Ирака заявили о наступлении правительственных сил Ирака в Киркуке.

16 октября Киркук полностью перешел под контроль ВС Ирака.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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