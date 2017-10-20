ВС Турции внимательно следят за развитием событий на севере Ирака – генштаб

БАКУ /Trend/ - ВС Турции внимательно следят за развитием событий на севере Ирака, которые начались после референдума в Курдской автономии. Об этого говорится в заявлении главы генштаба ВС Турции Хулуси Акара.

В заявлении отмечается, что ВС Турции готовы отразить любую угрозу, которая может возникнуть на границе с Ираком.

Отметим, что 25 сентября Курдская автономия Ирака провела так называемый "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

В ночь на минувший понедельник премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хейдар аль-Абади приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук.

Ранее власти Курдской автономии Ирака заявили о наступлении правительственных сил Ирака в Киркуке.

16 октября Киркук полностью перешел под контроль ВС Ирака.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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